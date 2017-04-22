石頭教堂「復活」啟用 屏東縣府與教會合作活化沿山公路教堂群



(中央社訊息服務20170422 13:58:46)屏東縣政府與天主教高雄教區在「復活節」之後的今天合辦登錄歷史建築的新埤鄉「玉環天主堂」修復完成暨重新啟用典禮，潘孟安縣長、劉振忠總主教以及橫跨各族群的南臺灣教友均到場參與祝福禮儀及聯歡活動，見證原先荒廢又重新「復活」的奇蹟。潘縣長並宣布持續與教會社區合作，活化沿山公路十多處閒置教堂群，帶動社區復振，重建心靈的理想國，成為地方再生的新典範。



潘縣長表示前身是清朝「隘勇線」的縣道185，俗稱「沿山公路」，他自上任以來，即將縣道185週邊區域營造列為施政重點，包括農特產加值推廣、旅遊露營規劃、觀光遊憩行銷、跨族群藝文傳承等，其中，沿山公路的十多座教堂群相當特別，這是西班牙、德國、菲律賓、蘇格蘭、英國等傳教士留下的歷史建物，背後有許多動人的故事，見證多族群的國際互動，雖然因為產業變遷、人口外移而遭到閒置，卻充滿國際信仰與文化觀光交流的發展潛力，也是社區復振的基地，從這次的玉環教堂重新「復活」出發，縣府將持續與教會、社區與各界有心人士合作，共同活化教堂群，成為日劇「拿破崙之村」的臺灣版地方再生新典範。



天主教高雄教區劉振忠總主教表示感謝縣府在2016年將玉環天主堂登錄為歷史建築，透過文化部的修復經費讓這座教堂重新啟用，這座教堂建築呈現德國人的簡潔線條與精準風格，1965年是由玉環新村的浙江省披山島移民（當時被稱為「大陳義胞」）與鄰近馬卡道族合作興建，建材取自隔壁的來義溪畔鵝卵石，教友包括鄰近的客家、閩南、排灣等多族群，從興建到復活，是一段集結眾人心力的美麗故事，未來這座教堂可望成為沿山公路一處寧靜心靈的場所，也帶動週邊社區與其他教堂的重生。



玉環天主堂由德國道明會德鐸會省貝滿神父（Elmar Bohmann, O.P.）於1965年所建立，興建費用是神父回德國募集而來，教堂的圓錐形本體、六角星形（「大衛之星」）屋頂，極具特色，2016年5月通過文資審議登錄為屏東歷史建築。



文化處今年的古蹟日將舉辦「沿山公路教堂群文化之旅」，邀請魚夫等文史工作者介紹沿山公路三大系統的教堂建築與背後故事：西班牙道明會、德國道明會、蘇格蘭基督教長老教會，並參考數年前介紹瑞士白冷會士為臺東付出故事的《海岸山脈的瑞士人》，規劃出版《大武山下的德國人》、《大武山下的西班牙人》等書，讓各界認識這群飄洋過海，用生命、真情為臺灣土地奉獻的謙謙君子。



訊息來源：屏東縣政府



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