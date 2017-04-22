蕭寶玲「毛毛蟲女孩」插畫展 帶你看繪本原畫聽故事！



(中央社訊息服務20170422 13:58:00)你家裡也有一個調皮搗蛋，像毛毛蟲一樣不停動來動去的孩子嗎?即日起至5月21日止，來美麗永安生活館看蕭寶玲老師的「毛毛蟲女孩」插畫展，一起從小露的世界認識身邊的毛毛蟲吧。



「毛毛蟲女孩」是一個關於活潑好動、充滿想像力「小露」的繪本故事，2016年起由故事達人許麗萍老師及插畫家蕭寶玲老師共同攜手合作，打造一個想像力豐富、天真爛漫的女孩。蕭寶玲老師畫筆下的小露頂著一撮紅毛、穿著藍色洋裝、白色襪子和紅鞋的活潑又蹦蹦跳跳的女娃娃，一會兒變身為大明星，一會兒又成了女總統，表達自己情感豐沛的一面，透過蕭寶玲老師的巧手及療癒人心的筆觸，將小露異想天開的性格完美呈現。



本次在美麗永安生活館首次展出的「毛毛蟲女孩」繪本原畫19幅，其中「愛跳舞的小露」，表現小露和兩隻穿著紅褲的小白兔，伴著淺淺的藍色影子，在黃色月光下一塊兒跳舞的情景，最為優美也最受大眾喜愛。在本次插畫展也將展出2014年自寫自畫的「削肥路」繪本原畫14幅，「削肥」取自「消費」的諧音，靈感來自於「國際無消費日」，描繪小男孩丁丁出門不用帶錢的生活，以不增加自己和環境負擔的詼諧故事，反思消費帶來的資源浪費等問題。



常保童心的蕭寶玲老師，擅長以擬人的故事手法、療癒清新的筆調，淡雅的透明水彩及濕筆水洗技巧畫出有趣的角色，營造著繽紛熱鬧的快樂氛圍。透過蕭寶玲老師的插畫展，陪你尋找最純真的記憶，享受插畫風景之旅。即日起至5月21日，蕭寶玲的圖繪童話，將在美麗永安生活館俏皮展開； 5月20日週六下午，蕭寶玲將駐館導賞「毛毛蟲女孩」與「削肥路」，歡迎大朋友和小朋友前來看圖、賞畫、聽故事。



展覽資訊展覽期間：106年4月19日至106年5月21日11：00-19：00講 座：「削肥路」在哪兒？5月20日(六) 14:00-16:00 地點：新北市美麗永安生活館(中和區中和路390號2樓 近捷運永安市場站)



訊息來源：新北市政府文化局



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