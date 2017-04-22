振臂捲袖淨灘GO！南大落實環境教育，響應422世界地球日全國揪團淨灘活動



(中央社訊息服務20170422 13:54:30)國立臺南大學雲嘉南區環境教育區域中心為響應「422世界地球日」及行政院環保署422全國揪團淨灘活動，與中華醫事科技大學及國立嘉義大學聯合於今天分別在臺南市安南區城西里青草崙海堤、臺南市安平區湖濱水鳥公園以及嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地舉辦淨灘活動，廣邀熱愛環境的在地鄉親共襄盛舉，用淨灘實際行動為地球盡一份心力。



南大號召百名師生，與臺江國家公園管理處、臺南市安南區城西里社區居民、海巡署第51岸巡大隊、臺南市土城國小等單位共同前往臺南市城西里青草崙海堤淨灘，以國際淨灘標準程序（ICC）進行，依照ICC紀錄表登記撿到的垃圾種類及數量，並於淨灘結束後上傳至國際資料庫，用以監測世界各地的海洋廢棄物狀況。過程中，也讓參與的民眾實地體驗垃圾分類與記錄活動，希望改變民眾既有的行為與習慣，讓參與者了解自身行為對環境及棲息於環境之生物的影響性。



此外，臺南市城西里青草崙海堤一帶的海岸及防風林聚居了許多生物，其中包含了臺灣暗蟬（臺灣特有種）及臺灣最大的陸蟹—凶狠圓軸蟹。根據文獻資料，棲息於陸域環境的陸蟹在繁殖季時必須回到海洋，繁殖期間會大量出現，集體移動至海邊去進行釋幼，然而在移動的過程中卻面臨到路殺或海堤阻隔等問題。凶狠圓軸蟹在臺灣族群數量最大的區域就在臺南市城西防風林，因此，南大雲嘉南區環境教育區域中心選擇此處辦理淨灘活動，除響應環保署所提出美麗海岸線及清潔維護海岸之倡導，更具環境教育和生態保育的重要意義。



南大為落實社會責任，自本(106)年起執行行政院環保署雲嘉南環境教育區域中心設置計畫，建構專業領導團隊，結合區域內師生能量，致力整合產官學及非政府組織等資源，共同推展環境教育。希望能透過此次淨灘活動，促進在地認同，讓參與民眾將環境教育與生態保育的概念帶回家。



訊息來源：國立台南大學



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