瓜地馬拉第一夫人接受三立電視台專訪



(中央社訊息服務20170422 13:53:55)瓜地馬拉第一夫人瑪洛晶女士（Patricia Marroquin de Morales）本（4）月19日下午於瓜總統府接受我三立電視台專訪，我駐瓜地馬拉大使賴建中應邀與會。



三立電視台文字記者林芳潁向瑪洛晶第一夫人提問有關伊曾於去年5月受邀來我國訪問並與蔡總統會面感想，目前擔任瓜國第一夫人之心情及與瓜國總統生活上點滴趣事。



瑪洛晶第一夫人表示，於上年5月訪臺，很榮幸參加蔡總統就職典禮，認為蔡總統有領導魅力，並體會台灣文化與風景之美，留下深刻美好印象，並重申對我國協助瓜國發展表達由衷感謝之意。



三立電視台採訪小組於4月18日至24日訪問瓜國，期間參訪我與瓜國在基礎建設、衛生醫療人道、教育等計畫情形，並採訪我台商在瓜國投資創業，及瓜國觀光發展與馬雅文化巡禮。賴大使設宴款待歡迎我三立記者來訪，並接受訪問外交經驗談。



以上採訪內容畫面將呈現給我國內電視觀眾，期增進兩國人民相互瞭解與認識。



訊息來源：駐瓜地馬拉大使館



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