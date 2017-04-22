響應422地球日屏東東港淨灘護海洋



(中央社訊息服務20170422 13:53:02) 屏東縣政府環保局為響應「世界地球日」及行政院環保署「全國揪團聯合淨灘活動」，今天上午在東港鎮鎮海公園沙灘（主場地）及林邊鄉水利村海邊（次場地）等二處地點同步舉辦106年聯合淨灘宣誓盛大活動，參加之企業團體包含國泰人壽股份有限公司東港分公司、東港鎮農會、東港區漁會及行政院環保署南區環境督察大隊、經濟部水利署第七河川局、海巡署海巡總隊及恆春海巡隊、財政部國稅局、東港鎮公所、東港鎮衛生所、屏東縣立東港高中、東港國中、林邊鄉公所、林邊鄉衛生所、水利村社區協會等總共40個機關學校團體及社區協會，動員人數高達1300人熱烈參與本次淨灘活動，總共清除資源垃圾1.047公噸、非資源垃圾4.076公噸。



活動由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇及環保局長魯臺營在東港主場地帶領所有人員淨灘誓師行動宣言，所有參與淨灘人員並穿上紀念T恤，期以凝聚團結一致之力量，呼籲全縣及全國民眾共同響應參與，活動中並採用ICC（International Coastal Cleanup)國際淨灘行動記錄垃圾種類與數量，藉以提醒民眾任何的垃圾汙染物都足以汙染海洋環境，希望大家發揮公德心不亂丟垃圾、踴躍參與認養維護海岸沙灘，一起用實際行動愛護我們的海洋，愛護我們的地球環境。



訊息來源：屏東縣政府



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