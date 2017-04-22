屏東發展多元綠能與循環經濟 廣受外界關注



(中央社訊息服務20170422 11:44:53)屏東縣為綠能發展的領頭羊，綠能發展成果有目共睹，自今年以來陸續已吸引中央政府與各縣市地方政府來訪之外，更有美國AIT在台協會、臺灣再生能源推動聯盟、SEMI（國際半導體產業協會）等來屏東瞭解發展狀況。這次更是吸引國內的專業技術平台，台灣資源再生協會至屏東縣參訪。



活動由環保局魯臺營局長帶隊，參訪行程包含太陽光電能源科技公司-全台最大屋頂型追日案場、環拓科技公司-廢輪胎的化學裂解、向陽優能公司-光電溫室，同時特邀台糖公司及枋寮巨大廢棄物破碎場，分享屏東綠能循環養豬場的規劃內容及生質燃料綠能典範。



台灣資源再生協會為國內首創的資源再生專業團體，早在15年前即致力於推動工業循環經濟再利用，成功解決許多國內工業廢棄物的汙染問題。協會由產官學研所各領域組成，會員高達數百人之多，前環保署署長張祖恩教授亦為該會榮譽理事長，為國內首屈一指的循環經濟服務平台。



台灣資源再生協會理事長黃孝信表示，屏東縣綠能發展成果確實有目共睹，綠能產業的運用層面多元廣泛，是目前全台灣發展最多元也最完整的縣市。協會中不乏許多產業界會員，許多產業界先進也紛紛表示，有意來屏東投資設廠，經活動後發現屏東確實是最適合發展再生能源與循環經濟的城市，在先天條件和行政服務上都有過人的優勢條件，令人感到佩服。



屏東綠能辦公室何紹康主任指出，在潘孟安縣長的帶領下，屏東正積極發展多元且複合的綠能發展與循環經濟，屏東追求的不是單一極大化的綠能設置量，而是對屏東環境、對人民有所幫助，能帶來幸福生活和永續環境的綜效政策。今年預計在6月下旬更將辦理一場綠能論壇與博覽會，屆時會展出許多綠能應用的科技新品，讓大家體驗未來綠能科技的生活方式，歡迎大家屆時共襄盛舉。



訊息來源：屏東縣政府



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