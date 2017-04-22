2017屏東悠遊185健走串聯FUN步走活動 千人齊聚瑪家鄉探索綠寶石秘境



(中央社訊息服務20170422 11:33:20)2017屏東悠遊185健走串聯FUN步走第二場活動，在今天結合瑪家鄉公所土芒果季暨全國路跑活動共同辦理，上千民眾集結從瑪家鄉三和村出發，大步邁進瑪家鄉綠意盎然的土芒果林蔭小徑，行經7公里至內埔鄉被遊客形容如同龍貓電影裡面等公車場景的隘寮185秘境，欣賞擁有逾50年歷史的勝利門隧道，及社區營造的枕木椅子、光蠟樹、桂花等設施，透過生動的部落導覽，探索在地文化，帶動觀光效益及健康風潮。



瑪家鄉梁明輝鄉長表示，本次健走及路跑參加人數突破四千人以上，目前正值鄉內土芒果盛產及紅藜推廣時節，部落健康推動委員會積極邀約社區產業合作，今日不僅提供健走民眾在地伴手禮-手作紅藜餅乾，還有部落市集供民眾品嚐選購，讓民眾在運動及傾聽部落故事後可享受土芒果風味沁涼點心，補充健康活力。



衛生局薛瑞元局長表示，健走的好處很多，可提升骨密度、防失智、減少中風、乳癌風險等，美國大型研究甚至發現，快走比慢跑更能降低血壓、血糖和膽固醇，預防糖尿病與心血管疾病發生的風險。今年健走串聯活動以縣政府大力推動之185縣道景觀軸線為主，希望讓遊客走進部落，體會原鄉及沿山公路之美。



後續還有四場健走活動，將分別於泰武鄉、三地門鄉、春日鄉及牡丹鄉辦理。每個部落都有不同的特色，每場亦皆可集點及領取完走證明，集滿6張完走證明就可成為本縣健走大使並頒獲精美禮物1份，衛生局邀請民眾場場參加拿好禮顧健康，詳情請至縣政府網站查詢。



訊息來源：屏東縣政府



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