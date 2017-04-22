追戴奧辛雞蛋污染源 檢驗結果28日出爐中央廣播電台 (2017-04-22 11:06)
國內雞蛋被驗出「戴奧辛」含量超標，農委會、衛福部、環保署已聯手針對可疑的3個蛋雞來源場進行採樣，重新抽驗。食藥署已要求向這3家業者進貨的商家，必須在22日下午3點前做預防性下架。農會委會22日則表示，初步查驗結果預計28日出爐，目前最重要是釐清污染源，再決定下一步的處置措施。
國內雞蛋首度驗出「戴奧辛」，造成民眾恐慌。衛福部、農委會及環保署21日前往駿億、鴻彰及財源3家疑似被感染的蛋雞場進行跨部會聯合調查，衛福部食藥署就雞蛋流向清查結果發現，3家蛋雞場僅供應彰化縣王功蛋行，王功蛋行再供應給下游的新北市意昌蛋行、桃園市永山蛋行、立祥蛋行及苗栗縣合成批發行共計4家，已立即預防性下架共計6,242公斤的雞蛋。
目前農委會已完成蛋雞場內的雞蛋與飼料檢體採樣，送往成功大學進行戴奧辛含量分析，環保署也完成蛋雞場周邊環境的水體抽樣，以及持續收集連續兩日的空氣檢體後，交由環保署環境檢驗所檢驗，檢驗結果預計28日出爐。農委會強調，當務之急是釐清污染源，再決定採取什麼樣的行動手段。農委會副處長王忠恕說：『(原音)最重要是要確定污染源，檢驗完了之後確定污染源，確定污染源以後呢，我們才會依照這個判定，追蹤上游的查驗，就是說如果是在飼料的話，我們就會從提供飼料的這邊的查驗工作，如果是環境的部分，會不會影響到整個養殖業的持續，能不能養殖，我們還要做專家會議的判定，最後要採final的行動手段的時候，事實上強度就比較高了，我們一定要更積極，我們會跟三個會共同討論。』
食藥署表示，消費者如要購買散裝雞蛋，可認明蛋箱上貼有溯源標籤的畜牧場名稱，或可選購有包裝的洗選蛋、CAS、產銷履歷蛋品，都可在包裝上確認蛋品來源，消費者可安心食用。
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》