台灣失智症協會今天(22日)上午舉辦「失智者人權倡議講座」，邀請國際失智症聯盟主席凱特‧史沃弗(Kate Swaffer)分享其經驗及失智者人權與身心障礙者權利公約。出席的立委吳玉琴表示，年輕型失智症患者還要面對工作的問題，因此希望結合醫療系統及勞動部，建立通報系統及相關協助。

台灣失智症協會邀請在49歲就罹患輕度失智、同時也是國際失智症聯盟(Dementia Alliance International，簡稱DAI)主席凱特‧史沃弗(Kate Swaffer)來台，在22日上午舉行的「失智者人權倡議講座」分享自己的經驗以及失智者人權與身心障礙者權利公約議題，希望讓台灣的失智者了解自己的權益，也讓社會大眾重視失智者的人權。

凱特建議台灣提升對於失智症的醫療照護品質，在國家層級推動降低失智症風險的策略、鼓勵失智症患者獨立自主行動計畫，並提供障礙協助及復健相關服務；另外要研究如何延緩甚至逆轉失智症的進程。

出席論壇的立委吳玉琴則表示，台灣過去較少關注年輕型失智症，年輕型失智症患者特別需要就業的協助，應結合醫療系統及勞動部，建立通報系統及協助。吳玉琴：『(原音)因為通常會發現年輕型失智症者，大概都是在醫療系統，所以醫師那邊發現之後怎樣通報，通報之後，勞動部怎麼協助，包括相關工作的調適及職場的調整，這部分都是新的課題。』

衛福部社會及家庭署長簡慧娟則表示，對於年輕型失智症的服務樣態不同於年長者，要有不一樣的思考，並讓失智症患者不會因為身心障礙而受到不同的對待或被貼標籤，包括心理及環境上的無障礙都非常需要。

簡慧娟指出，在身權公約通過後，衛福部一直在督促相關工作，今年也將審查國家報告。她希望未來公部門及民間可以一起努力，政府部門會規劃政策協助患者個人及家庭，台灣社會也應該一起認識並了解失智症。