駐巴拿馬大使館劉大使德立向國會第一副議長Luis Eduardo Quirós 辭行中央社 (2017-04-22 10:46)
駐巴拿馬大使館劉大使德立向國會第一副議長Luis Eduardo Quiros 辭行
(中央社訊息服務20170422 10:45:25)駐巴拿馬大使館劉大使德立於4月21日午宴國會第一副議長Luis Eduardo Quiros（隸屬執政黨「巴拿馬人黨」-PAN），包括外委會主席Noriel Salerno（「民主變革黨」-CD）、Jose Antonio Domínguez（前駐華大使；PAN)及Juan Carlos Arango（「人民黨」-PP副主席）等友我國會議員作陪。
劉大使表示，將奉調返國接任常務次長乙職，對駐巴逾1年半期間獲在座眾多重量級國會議員的友誼及支持至為珍視銘感；繼任曹大使立傑為優秀職業外交官，盼未來續予曹大使臂助。Q副議長等人欣允，並對劉大使任內戮力增進臺巴關係、貢獻卓著咸表肯定讚佩。
由於在座除A議員外，Q副議長等3人均曾訪問我國，D議員更曾於1999年至2004年擔任駐臺大使，因此他們就我五權憲法政治架構、科學工業園區規劃及公務員考試制度等議題廣泛交換意見。劉大使並邀請他們未來擇期訪問臺灣，以竭盡地主之誼。餐會歷時約1時30分，氣氛誠摯友好。
訊息來源：駐巴拿馬大使館
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212167.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
mb 肥皂．Pentax 肥皂．SIMPLY 肥皂．草本 肥皂．南僑水晶肥皂．白茶 肥皂．肥皂盤．水晶肥皂食器洗滌液體．paos 肥皂．SIGMA 肥皂．nikon 肥皂．KOKUBO 肥皂．肥皂架．Sony 肥皂．南僑水晶肥皂液體．不鏽鋼肥皂．法鉑 肥皂．Seoul 肥皂．Saphir 肥皂．水晶肥皂液．艾草 肥皂．肥皂．水晶 肥皂．3M 肥皂架．水晶肥皂粉体．AISEN 肥皂．肥皂絲 5kg．象頭 肥皂．CANON 肥皂．不銹鋼肥皂
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》