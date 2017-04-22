駐巴拿馬大使館劉大使德立向國會第一副議長Luis Eduardo Quiros 辭行



(中央社訊息服務20170422 10:45:25)駐巴拿馬大使館劉大使德立於4月21日午宴國會第一副議長Luis Eduardo Quiros（隸屬執政黨「巴拿馬人黨」-PAN），包括外委會主席Noriel Salerno（「民主變革黨」-CD）、Jose Antonio Domínguez（前駐華大使；PAN)及Juan Carlos Arango（「人民黨」-PP副主席）等友我國會議員作陪。



劉大使表示，將奉調返國接任常務次長乙職，對駐巴逾1年半期間獲在座眾多重量級國會議員的友誼及支持至為珍視銘感；繼任曹大使立傑為優秀職業外交官，盼未來續予曹大使臂助。Q副議長等人欣允，並對劉大使任內戮力增進臺巴關係、貢獻卓著咸表肯定讚佩。



由於在座除A議員外，Q副議長等3人均曾訪問我國，D議員更曾於1999年至2004年擔任駐臺大使，因此他們就我五權憲法政治架構、科學工業園區規劃及公務員考試制度等議題廣泛交換意見。劉大使並邀請他們未來擇期訪問臺灣，以竭盡地主之誼。餐會歷時約1時30分，氣氛誠摯友好。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



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