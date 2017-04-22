巴國箇郎市長Federico Policani頒贈駐巴拿馬共和國劉大使「市鑰及榮譽市民證書」



(中央社訊息服務20170422 10:44:47)駐巴拿馬共和國劉大使德立於21日上午應邀赴箇郎市接受市長Federico Policani頒贈「市鑰及榮譽市民證書」，箇郎市政府官員、僑務委員暨臺灣商會會長劉賀、僑務諮詢委員江顯鎮、長榮箇郎貨櫃碼頭公司董事長張衍義、我箇郎臺商、本館館員及媒體記者等約30餘人出席共襄盛舉，場面隆重。



P市長致詞時，首先感佩劉大使對增進臺巴兩國邦誼之努力，強調劉大使雖駐巴僅短暫一年半餘，業贏得巴國各界之深厚情誼，渠個人亦為其中之一；並對中華民國政府多年來對該市府之支持及協助申致謝悃。繼稱，劉大使即將榮調返國擔任要職，深信此一巴拿馬忠實之友人定會一本初衷賡續推動相關合作計畫，嘉惠巴國人民。嗣代表箇郎市政府頒贈劉大使「市鑰及榮譽市民證書」。



劉大使致詞表示，感謝P市長對中華民國政府及渠本人對巴國推誠與共之肯定與讚譽，本日獲頒贈此一殊榮銘感五內，並甚盼能有更多時間與巴國友人深耕情誼，惟天下無不散之宴席，現渠將奉調返國擔任外交部常務次長乙職，承諾將賡續竭盡所能為增進臺巴雙邊關係而努力。



頒贈典禮後，劉大使並接受「國家廣播電視臺-第11頻道」(SERTV)採訪，重申我政府將續透過推動各項雙邊合作計畫，為巴國有需要之人民略盡棉薄。頒贈儀式歷時1小時，氣氛隆重歡愉。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



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