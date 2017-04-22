中華民國駐巴拿馬大使劉德立接受巴公安部移民局長Javier Carrillo晚宴



(中央社訊息服務20170422 10:43:07)巴拿馬公安部移民局長Javier Carrillo於20日晚設宴為中華民國駐巴拿馬大使劉德立餞行，該局國際處長Daniel De García等5名一級主管陪同。劉大使首對C局長誠邀申致謝忱，並應詢表示渠業奉命接任我外交部常務次長職務，訂於5月中旬離巴返台，接任之曹大使立傑則將於次日抵巴履新。續稱渠於1983年曾接受巴國獎學金來巴研習年餘，係首位接受巴國獎學金之台灣學生，32年後榮幸奉派使巴逾1年半期間結識許多好友，在渠等之協助下，工作及生活均順利愉快。渠對巴拿馬具特別情感，猶如另一個家鄉，現將結束任期返國，心裡實頗為不捨。然渠強調返國就任新職後仍將賡續為增進臺巴兩國關係而努力；新任曹大使係現任外交部拉美司司長，係我優秀職業外交官，盼C局長日後能續予臂助。 C局長向劉大使申賀榮陞要職，並讚許劉大使使巴期間增進臺巴兩國雙邊關係成效卓著，尤其在移民事務方面兩國外長曾於上（2016）年6月簽署「有關移民事務與防制人口販運合作協定」，渠並於本（2017）年2月應邀訪臺俾強化臺巴兩國移民事務交流與合作，期間對我國各項政經建設之進步情形印象深刻，諸多均可供巴國借鏡參考。 劉大事嗣與C局長就巴國政局發展及臺海兩岸關係現況等廣泛交換意見。C局長並致贈由巴國傳統拼布藝術（Mola）作成之該局局徽祝賀劉大使新職馬到成功，臺巴兩國關係歷久彌新。餐會歷時約90分鐘，氣氛愉悅。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



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