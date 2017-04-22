蘋果愛在表面下功夫 關鍵雷射製程曝光中央社 (2017-04-22 11:05)
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果看來喜歡在表面下功夫。外媒報導，蘋果開發雷射蝕刻技術，可有效在鋁合金機殼或碳纖維等複合材料表面，產生浮凸紋理的效果。
國外科技網站Patently Apple報導，蘋果開發出可拋光MacBook以及裝置採用鋁合金機殼表面的雷射蝕刻（laser etching）技術。
報導指出，蘋果這項雷射蝕刻製程，可以根據流行式樣設計，消除或剝落固體表面的材質，讓固體表面達到紋理浮凸的效果，相關雷射蝕刻技術可應用在鋁合金機殼的產品表面。
由於可在短時間延續採用雷射脈衝，透過雷射消除固體表面的效果相當快速，相關技術也可應用在易碎或是對熱敏感的材質，例如聚合物或是複合材料等。
報導表示，由於雷射蝕刻技術比噴砂法（abrasiveblasting）相對和緩，像是碳纖維等複合材料也可採用雷射蝕刻技術，而不會損害到產品其他周圍的材料結構，浮凸紋理呈現出來的反射比、色澤以及亮度效果，也可比噴砂法更顯著。
蘋果積極布局雷射拋光製程技術。外媒先前報導，蘋果開發出新一代陶瓷材質iPhone採用雷射拋光技術的製造工序。若採用雷射拋光技術，可妥善地控制局部表面的高溫退火製程，提升iPhone陶瓷材質的品質。
蘋果也加緊腳步開發新世代iPhone技術。外媒先前報導，蘋果持續研發可折疊iPhone的技術，除了可彎曲的有機發光二極體（OLED）螢幕技術外，還包括彈性的鎳鈦形狀記憶合金（nitinol）技術、以及其他包括可彎曲的化學聚合物技術。未來可折疊iPhone的彎曲式OLED螢幕，可以向外折疊，還能夠貼合衣著。1060422
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