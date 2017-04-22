小心！勒索病毒再進化。資安廠商趨勢科技發現，近期勒索病毒手法與技巧比以往更難偵測，例如典型快打型勒索病毒「French Locker」，每倒數完10分鐘就刪除一個受害者已加密的檔案。

趨勢科技指出，French Locker（趨勢科技命名為RANSOM_LELEOCK.A）是經由惡意網站感染，或其他惡意程式植入系統，受害者可選英文或法文介面。該勒索病毒會自行複製一份至系統上，並新增一樣設定，使系統於重開機時自動執行病毒、觸發加密程序，而被加密的檔名最後方則會多出「.lelele」副檔名。

此外，趨勢科技也說，該病毒會查看系統是否有任何正在執行的程式，例如Chrome、Firefox、Skype等，若有的話將使其自行停止。趨勢科技提醒，勒索病毒不斷演進，顯示出網路犯罪集團持續以新技術與技巧提升惡意程式威力，使用者應隨時保持警戒，關心威脅的最新發展。