(中央社訊息服務20170422 09:22:20)這次就讓瑞士最具代表性的少女海蒂,帶領大家感受瑞士之美。位於中歐的瑞士,以德語、法語、義大利語和羅曼什語為官方語言,做為中立國的瑞士,因未捲入戰爭的原因,保留了許多歷史與現代的文化特色。首都「伯恩」以一座具有超過500年歷史的鐘塔聞名;金融中心「蘇黎世」更是匯聚了世界頂尖的時尚名牌與瑞士名錶;坐落許多國際組織的「日內瓦」,除了是聯合國歐洲總部,更有一座約有40層樓高的人工「大噴泉」,歷史長達125年之久。更多瑞士報導,都在本期【Around the World】單元裡。



全球最具代表性的救命犬-聖伯納犬



來自阿爾卑斯山的聖伯納犬,是一種十分溫馴的狗,壽命大約十年。體型龐大的聖伯納犬,因為禦寒力強、個性溫和、對人友善等優點,常常是山區救難犬的首選。「巴瑞」是瑞士最著名的聖伯納犬,與修士住在瑞士阿爾卑斯山上,終其一生從山裡拯救許多人。想更親近可愛善良的聖伯納犬,請翻閱本期【My Zoo】單元。



來份正宗的瑞士起士與巧克力鍋吧



說到瑞士特產最有名的就是巧克力與瑞士鍋,香濃可口的起士與巧克力溶化在鍋裡,再沾上營養滿分的麵包,想到就讓人口水直流!準備好起士鍋、叉子、起士、巧克力、蠟燭、水果和麵包吧,跟親朋好友共同享用美味的瑞士鍋最棒了!想知道怎麼煮出好吃可口的瑞士鍋嗎?詳情就在本期【DIY 動手樂無窮】單元裡。



