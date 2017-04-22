科技大小事／Amazon語音助理發展決策總在正確道路NOWnews今日新聞 (2017-04-22 07:00)
Google不斷拓展人工智慧技術，手機應用稱起半邊天，但很多人一定想不到，Amazon成為Google最大隱憂，Amazon語音人工智慧系統Alexa，確實在許多決策走上正確道路，包含收購語音公司Echo、完整產品研發、開放麥克風陣列等，未來很可能帶起整個產業鍊，打造出全新局面。
將許多麥克風組合在一起，針對特定空間聲音取樣，形狀不侷限直線或十字，就稱為麥克風陣列，Amazon的Echo雖然用到了相關技術，但功能仍受到限制，因為在現實空間，有許多音源擾亂，因此Amazon開放麥克風陣列技術授權，希望其他廠商能打造類似產品，因Alexa重要性當然高於Echo。
Amazon應該明確清楚，Echo銷售量再怎麼好，也不太可能跟蘋果抗衡，但Alexa成功卻能抗衡Google，搶下人工智慧市佔率，因此Amazon開放核心技術，授權給第三方開發相關產品，商業邏輯上相當合理，帶起整個產業結構，反而襯托出Google Home部分決策錯誤，讓Amazon急起直追。
Amazon是否被第三方公司壓縮生存空間，答案恐怕是否定，透過新創產業，能夠讓Alexa使用者快速增加，換句話說，Echo只是發展Alexa其中一項手段，假使能有第三方公司能讓Alexa發展更好，才是最主要目的，反觀Google在Chrome Book或Crome Book等，能滿足使用者體驗，卻沒有給其他公司獲利空間。
部分Google協力廠商，最終發現自己無法獲利，縱使有銷售量，但是動力也不足，因此在產品後續推銷，似乎有點興趣缺缺，但是不管那家語音人工智慧，都不可能通吃整個市場，Alexa開放麥克風陣列授權，Google與微軟當然也會有應映措施，後續如何發展，相當值得再觀察。
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