中共軍力多強？德媒：全球第三中央社 (2017-04-21 14:20)
（中央社台北21日電）德國焦點週刊最新公布的「全球火力指數」顯示，中國大陸軍力位居全球第三，僅次於美國、俄羅斯；中共軍費全球次高，擁有超過700艘軍艦，近3000架飛機與直升機及逾9000輛坦克。
俄羅斯衛星通訊社引述焦點週刊（Focus）報導，這項軍力排行榜有126個國家入圍，美國、俄羅斯和中國大陸排名前三，之後依序為印度、法國、英國、日本、土耳其、德國和義大利。
「全球火力指數」（Global Firepower Index）採用的資料為，中國大陸年度國防預算逾1550億美元（新台幣約4兆7350億元），軍隊規模230萬人，軍艦超過700艘，飛機和直升機2942架，坦克9150輛。
其中，共軍擁有的坦克數量超過美國的8800多輛，但少於俄羅斯的1萬5000多輛。俄羅斯擁有全球最龐大陸軍，年度軍事預算460億美元，排在美國、中國大陸、沙烏地阿拉伯和英國之後，居全球第五。
至於美國，除了坦克數量外，各項指標都是全球首位。
美國年度軍事預算為5810億美元，比其餘所有國家的總和還多；美軍擁有1萬3444架飛機和直升機，多於排名第2至8位的俄羅斯、中國大陸、印度、日本、南韓、法國和埃及的總和。
中國大陸政府3月公布，中國大陸2017年國防支出預算年增7%，達人民幣1兆443.97億元，年度軍費首次突破人民幣1兆元大關。1060421
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