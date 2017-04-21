陸聲援占中者辯護律師夏霖 遭判10年中央社 (2017-04-21 14:12)
（中央社台北21日電）曾為艾未未等眾多敏感維權案件辯護的北京律師夏霖，因代理中國大陸維權學者郭玉閃聲援香港占中被捕一案，身陷牢獄之災。北京高院今天二審判夏霖入獄10年。
香港蘋果日報今天報導，夏霖去年9月被控「詐騙罪」，一審遭重判監禁12年。夏霖隨後上訴，北京市高級人民法院經二審作出裁決，改判刑10年。
夏霖的代表律師批評，法庭今早未就二審開庭審理，是錯誤地維持對案件的定性，他將保留進一步申訴的權利。
案件原定3月30日二審，突被取消，代表律師曾多次聲請案件開庭審理但被拒。今早，夏霖的妻子及哥哥均到場旁聽，法院外公安及便衣人員戒備。
北京華一律師事務所合夥人夏霖曾為刺死城管的小販崔英傑、刺死淫官的鄧玉嬌辯護，讓這些公權下的弱勢免於一死。
夏霖也曾為大陸異議人士艾未未、譚作人、冉雲飛辯護。他在代理郭玉閃聲援香港占中被捕一案時，令自己身陷牢獄之災。
郭玉閃是傳知行社會經濟研究所創辦人，曾冒險驅車將逃離山東的盲人維權人士陳光誠接到北京，並送到美國駐北京大使館。
北京警方2014年10月9日以「涉嫌尋釁滋事」罪名傳喚和刑事拘留郭玉閃，關押在北京第一看守所，之前他曾公開表態支持香港「占領中環」行動。2015年1月3日以「非法經營」罪名被正式逮捕。2015年9月中國大陸國家主席習近平訪美前夕，遭當局關押11個月的郭玉閃才突然獲保釋。1060421
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