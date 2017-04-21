▲亞莉安娜。（圖／翻攝自亞莉安娜臉書，2017.04.21）

繼英國天團「酷玩樂團」來台開唱 、西洋天后小甜甜布蘭妮也驚喜宣布將首度登台後，新生代小天后亞莉安娜（Ariana Grande）也將於9月接力登上台北小巨蛋，消息一出歌迷反應熱烈，紛紛留言表示想現場朝聖她的精湛唱功。

童星出身的亞莉安娜擁有嘹亮高音，嗓音極具爆發力，有「瑪麗亞凱莉接班人」美譽。據《自由》報導，她今年的「The Dangerous Woman Tour」世界巡迴演唱會，在歐洲與南美洲演出後將來到亞洲，其中一站便是台灣台北小巨蛋，詳細售票及演唱會資訊將在近日公布。