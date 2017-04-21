MLB／水手隊Paxton失分了NOWnews今日新聞 (2017-04-21 12:45)
水手隊James Paxton（帕克斯頓）失分了。今天Paxton對運動家隊先發，3局下失掉3分，開季連續局數無失分的紀錄斷在23局，這已是水手隊的隊史紀錄。
Paxton先前3場先發，投了21局都沒失分，拿下2勝戰績，今天對運動家隊先發，前2局Paxton穩穩守住沒掉分，但3局下運動家隊發動凌厲攻勢，Jaff Decker、Rajai Davis、Adam Rosales連續安打，加上隊友守備失誤，連失2分，接著Ryon Healy再敲二壘打，打回第3分，這也讓Paxton開季連續局數無失分紀錄斷在連續23局。
大聯盟紀錄是運動家隊牛棚投手Brad Ziegler創於2008年的開季連續39局沒失分，至於現役的先發投手只有兩人曾締造優於Paxton的紀錄，2016年老虎隊Jordan Zimmermann的連續24.1局，另外就是2009年Zack Greinke的連續24局，當時他效力皇家隊。
若不是從開季算起，水手隊史紀錄是Mark Langston創於1988年的連續34局無失分。
此戰Paxton只投4.1局被擊出9支安打失5分退場，三振8次、保送1次。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
3D 專業 離子夾．鈦合金離子夾．陶瓷 離子夾 靜電梳．離子夾 100 220V．無線離子夾 USB．Panasonic 離子夾．FODIA 富麗雅 離子夾．沙宣 離子夾．原木 離子夾．無線離子夾．星之冠 離子夾 陶瓷．kiss 離子夾 usb．Lovely 離子夾．迷你口袋離子夾．口袋無線離子夾．聲寶 離子夾．kilinpo 離子夾．國際牌 離子夾．玉米鬚離子夾．直髮離子夾．無線 離子夾．FODIA 離子夾．KiSS 口袋無線離子夾．瀏海離子夾．kiss 離子夾．Fuuga Lovely 離子夾．富麗雅 T-58C 離子夾．奇寧寶 離子夾．離子夾．星之冠 豹紋 離子夾
季後賽輪休？KD確定缺席G3 勇士對手什麼心情【北京新浪網】
43+8+6斷!離超神差一步 連得那16分是上帝在打【北京新浪網】
皇馬pk巴薩秒殺NBA總決賽！皇馬不輸≈提前奪冠【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月19日開獎號碼匯總【北京新浪網】
波多：納達爾清楚回球出界 不主動讓分或因盼奪冠【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》