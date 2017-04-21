水手隊James Paxton（帕克斯頓）失分了。今天Paxton對運動家隊先發，3局下失掉3分，開季連續局數無失分的紀錄斷在23局，這已是水手隊的隊史紀錄。

Paxton先前3場先發，投了21局都沒失分，拿下2勝戰績，今天對運動家隊先發，前2局Paxton穩穩守住沒掉分，但3局下運動家隊發動凌厲攻勢，Jaff Decker、Rajai Davis、Adam Rosales連續安打，加上隊友守備失誤，連失2分，接著Ryon Healy再敲二壘打，打回第3分，這也讓Paxton開季連續局數無失分紀錄斷在連續23局。

大聯盟紀錄是運動家隊牛棚投手Brad Ziegler創於2008年的開季連續39局沒失分，至於現役的先發投手只有兩人曾締造優於Paxton的紀錄，2016年老虎隊Jordan Zimmermann的連續24.1局，另外就是2009年Zack Greinke的連續24局，當時他效力皇家隊。

若不是從開季算起，水手隊史紀錄是Mark Langston創於1988年的連續34局無失分。

此戰Paxton只投4.1局被擊出9支安打失5分退場，三振8次、保送1次。