（中央社記者汪淑芬台北21日電）亞洲最大規模的廉價航空AirAsia今天宣布，5月19日起將增加高雄-吉隆坡的航班，從每周3班增為每週7班，天天都有航班。



AirAsia說，未來南台灣的消費者可搭乘每天出發的班機到吉隆坡，也可再由吉隆坡轉機至東南亞其他國家與紐澳地區。



除了高雄-吉隆坡外，AirAsia從5月起，還陸續增加其他航點航班，包括：吉隆坡飛往暹粒增至每週14班、峴港增至每週10班、河內增至每週11班、坤甸增至每週7班、三寶瓏增至每週7班。1060421