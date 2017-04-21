（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國藝術家普安什瓦爾（Abraham Poincheval）在美術館中坐著「孵」10顆蛋3週後孵出9隻小雞，遭動物權益團體批評，剝奪這些小雞擁有母親的權利。



法新社報導，普安什瓦爾在巴黎東京宮（Palais de Tokyo）美術館的玻璃櫥窗內「築巢」，23天來幾乎都沒有睡覺，今天在幾乎所有蛋都孵化後，終於得以離開。



然而，動物權益團體善待動物組織（PETA）卻以悲觀角度看待這些18日陸續孵出的小雞們。



該組織在寫給藝術家的公開信中說：「小雞獨自在美術館中出生沒有什麼可慶賀的。」



「仔細想想，除了僅作為1件『藝術』表演的部分，牠們將永遠無法看到自己的媽媽。」



信中還說：「動物不應出現在藝術作品之中。」



但美術館發言人堅稱，這8隻黃色、1隻褐色的小雞，「現在過得很好，且牠們將與普安什瓦爾的父母在鄉間生活」。



普安什瓦爾的父親還保證，這些小雞們永遠都不會變成盤中飧。



英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，普安什瓦爾父親也曾占據過媒體頭條，他發明過1種藥丸，能讓屁聞起來有玫瑰的味道。（譯者：中央社許湘欣）1060421