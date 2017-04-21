藝術家美術館孵蛋 挨批讓小雞沒了媽中央社 (2017-04-21 12:33)
（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國藝術家普安什瓦爾（Abraham Poincheval）在美術館中坐著「孵」10顆蛋3週後孵出9隻小雞，遭動物權益團體批評，剝奪這些小雞擁有母親的權利。
法新社報導，普安什瓦爾在巴黎東京宮（Palais de Tokyo）美術館的玻璃櫥窗內「築巢」，23天來幾乎都沒有睡覺，今天在幾乎所有蛋都孵化後，終於得以離開。
然而，動物權益團體善待動物組織（PETA）卻以悲觀角度看待這些18日陸續孵出的小雞們。
該組織在寫給藝術家的公開信中說：「小雞獨自在美術館中出生沒有什麼可慶賀的。」
「仔細想想，除了僅作為1件『藝術』表演的部分，牠們將永遠無法看到自己的媽媽。」
信中還說：「動物不應出現在藝術作品之中。」
但美術館發言人堅稱，這8隻黃色、1隻褐色的小雞，「現在過得很好，且牠們將與普安什瓦爾的父母在鄉間生活」。
普安什瓦爾的父親還保證，這些小雞們永遠都不會變成盤中飧。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，普安什瓦爾父親也曾占據過媒體頭條，他發明過1種藥丸，能讓屁聞起來有玫瑰的味道。（譯者：中央社許湘欣）1060421
關鍵字：
上一則：李聖經秀美照 展現清新南洋風穿搭
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【崁仔頂魚市】美國牛雪花烤肉片8份組(500g/份)
- BACH Shield 38 登山健行背包(38L)/城市綠洲
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 無限浪漫-對鍊
- TISSOT PR100 鈦金屬 當代經典時尚女錶-黑/28mm
- LEZYNE DECA DRIVE 1500XXL USB充電光學透鏡LED前燈(黑)
- Hoppetta 無印森林有機棉六層紗防踢背心(幼童款)
- 【 美國 K's Kids 】藍色大鯨魚 SB00422
- 【紐西蘭BLUNT 保蘭特】抗強風防反傘抗UV時尚雨傘(折傘 XS_
- 鐵三角 AT-EUS1000Li Lightning接頭-USB訊號線【1.3M】
- 義大利BGilio-摩登牛皮童趣造型小斜背包(摩托車)-藍色1966.
57歲鍾楚紅被讚凍齡 害羞回應你們太客氣【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
網紅「自導自演」曬恩愛 唐禹哲：P圖水平要加強【NOWnews今日新聞】
秦昊不愛伊能靜？對妻女冷淡嗆「注定是坑爹的」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》