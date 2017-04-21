廣東湛江 成為大陸國家級食鹽原產地中央社 (2017-04-21 12:25)
（中央社記者張謙香港21日電）中國大陸廣東省湛江雷州半島生產的食鹽，被評定為大陸首個國家級生態原產地食鹽，即在當地生產的食用鹽沒有添加物。
南方都市報今天報導，大陸首個國家級生態原產地產品保護的食鹽生產基地落戶湛江雷州半島，主要生產海鹽。
報導表示，大陸國家質量監督檢驗檢疫總局專家組已通過評審，認為雷州半島嶺海牌日曬海鹽符合生態原產地保護評定要求，授予其生態原產地產品保護。
據報導，雷州半島海鹽生產工藝仍保持比較原始的環保操作方法：把海水引入鹽田日曬成鹽，按照傳統的天然、無碳排放作業方式，完全依靠太陽熱能與風能對海水的自然蒸發濃縮而成鹽，符合大陸國家食用鹽產品技術標準，更有益於人體健康。
另據報導，廣東省鹽業協會昨天召開關於食用鹽的研討會，有專家在會中說，海鹽沒有經過化學精加工，盡可能保留最多的微量元素，而且不需添加抗結塊劑，食用海鹽更健康和天然。
報導引述鹽業協會理事長潘瑞新說，面對市面上琳琅滿目的鹽類產品，消費者常會出現不知如何選擇的困惑。
專家並建議，在日常食鹽上，人們應該遵循「少吃鹽、吃好鹽」的原則，控制食鹽每日攝取量，對控制高血壓等慢性病有益處。1060421
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