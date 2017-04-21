小車場外路考 駕訓班5/1起開訓為依據中央社 (2017-04-21 12:20)
（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部公路總局今天說，小型車強制場外路考，是以駕訓班5月1日起開訓為依據，4月底前已報名者，即使5月才考照，仍可採用舊制，只要場內路考就可以。
目前每年約有30萬人參加小汽車考照，原本是筆試加場內模擬道路考試，5月1日起，要新增場外道路考驗，全部合格才能取得駕照。
不過，公路總局今天說明，因駕訓班訓練時間是5星期，4月或部分3月報名駕訓班的民眾，考照時間在5月，仍可使用舊制，也就是通過筆試及場內路考，監理單位就會核發駕照。
凡參加駕訓班5月1日起開訓課程者，一律適用新制考照，須先通過筆試及場內路考，接著再到場外路考，成績達70分才算及格。
公路總局說，目前全台有217家原場地考照駕訓班，有190家都已完成場外路考準備，例如：規劃場外路考路線、考驗車輛加裝錄影設備等。
對於部分還未做好準備的駕訓班，公路總局各監理單位也有足夠的考驗員及車輛可協助。
公路總局說，增加場外路考一方面是增加應考人上路信心，一方面也希望藉由強制路考方式，讓應考人從學習開車起，就養成良好駕駛習慣。
公路總局統計，去年道路死傷事故中，97%都是人為因素，多半是駕駛習慣不良及安全觀念不足造成。1060421
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