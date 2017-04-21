李聖經秀美照 展現清新南洋風穿搭NOWnews今日新聞 (2017-04-21 12:12)
南韓演員李聖經演出韓劇《舉重妖精金福珠》，因此人氣高漲，過去的作品被許多粉絲挖出來重新觀賞。而身為模特兒的她，於昨（20）日於社群媒體曬出兩張照片，回歸長髮的她更是展現獨特的氣質美。
在李聖經上傳的照片中，一張她穿著碎花上衣，戴著草帽展現濃厚的南洋風情，一頭咖啡色的長捲髮，更襯托她的氣質高雅；另外一張則是穿著白色T-shirt與白色西裝外套，加上牛仔裙，露出一雙白皙修長的腿，清新俏麗又微性感，讓看到的粉絲狂喊「女神！」
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