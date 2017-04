儘管被小熊隊質疑用禁藥,但Eric Thames(泰晤士)還是在對戰紅雀的系列賽轟出個人本季第8轟,加上當家四棒Travis Shaw敲出本季球隊轟最遠的一發全壘打,猛烈的全壘打攻勢,幫助釀酒人終場就以7:5擊敗對手。

今天比賽一開始,Shaw就轟出1發超大號的3分砲,給了紅雀隊一個下馬威;雖然球隊在5局上被對手反超,但是Thames在此時跳了出來,轟出2分砲再次取得領先,6局下Jett Bandy再補上1發2分砲鎖定球隊勝局。

本戰釀酒人共計有3人開轟,而ShawThames和Bandy全都是連3場開轟,所有得分都是用全壘打打回來的,其中Shaw敲出的那一轟,飛行軌跡長達458英尺,是Statcast™統計以來第8遠的,也是本季釀酒人打者敲最遠的一發。

而Thames則是打出個人本季的第8發全壘打,領先全大聯盟,在此之前他曾一度連5場開轟,雖然無緣續寫紀錄,但本季繳出.408/.500/.959的的鬼神數據,包過超過9成的長打率,也難怪小熊隊會懷疑他吃禁藥了。

紅雀打者今天發揮並不差,全場敲出11支安打,打回了5分,但是無奈砲管沒對手大,雖然曾經一度艱難的取得領先,但在對方全壘打火力轟炸下,最終還是丟掉了比賽的勝利。

