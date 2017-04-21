儘管被小熊隊質疑用禁藥，但Eric Thames(泰晤士)還是在對戰紅雀的系列賽轟出個人本季第8轟，加上當家四棒Travis Shaw敲出本季球隊轟最遠的一發全壘打，猛烈的全壘打攻勢，幫助釀酒人終場就以7：5擊敗對手。

今天比賽一開始，Shaw就轟出1發超大號的3分砲，給了紅雀隊一個下馬威；雖然球隊在5局上被對手反超，但是Thames在此時跳了出來，轟出2分砲再次取得領先，6局下Jett Bandy再補上1發2分砲鎖定球隊勝局。

本戰釀酒人共計有3人開轟，而ShawThames和Bandy全都是連3場開轟，所有得分都是用全壘打打回來的，其中Shaw敲出的那一轟，飛行軌跡長達458英尺，是Statcast™統計以來第8遠的，也是本季釀酒人打者敲最遠的一發。

而Thames則是打出個人本季的第8發全壘打，領先全大聯盟，在此之前他曾一度連5場開轟，雖然無緣續寫紀錄，但本季繳出.408/.500/.959的的鬼神數據，包過超過9成的長打率，也難怪小熊隊會懷疑他吃禁藥了。

紅雀打者今天發揮並不差，全場敲出11支安打，打回了5分，但是無奈砲管沒對手大，雖然曾經一度艱難的取得領先，但在對方全壘打火力轟炸下，最終還是丟掉了比賽的勝利。

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