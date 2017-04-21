文／MOOK景點家編輯部整理報導



每年春末初夏之際，桐花綻放，螢火大量發生，此時節最佳的休閒活動，不外乎漫步在雪白紛飛的桐花步道，或是到郊外地區夜賞星光閃爍的螢火蟲。每年4月中旬至6月是新北市賞螢與桐花的最佳季節，除了今年農業局結合各區公所共推出55處賞螢景點，民眾可以親近大自然，讓新北市成為處處可賞螢的城市外，新北市桐花祭也會於4月22日(六)下午2點率先在深坑區萬福生態公園起跑，宣告5月雪季節的到來。

每年4月中旬至6月是新北市賞螢季節，共推出55處賞螢景點 (圖片來源／茶花莊)

新北市桐花祭也會於4月22日(六)下午2點率先在深坑區萬福生態公園起跑，宣告5月雪季節的到來 (圖片來源／客家桐花祭-客委會)

【Info】

※新北市賞螢

土城 - 桐花公園及周邊賞螢步道、石壁寮溪清溪步道(土城區南天母廣場對面)

三峽 - 鳶山流螢小徑、有木國小、安坑里獅子頭路沿線、七五烤肉區、山水畔、獅子頭五叉路、日東花園、北114線及北109鄉道、大板根森林溫泉渡假村、三峽小案坑火金姑茶小旅行套裝行程75區、四份子賞螢秘境、碳中和樂園、

新店 - 銀河洞、屈尺溼地、和美山步道(新店區永業路口)、直潭國小(新北市新店區直潭路92號)、廣興濕地、文山農場

烏來 - 烏來里西羅岸路段約3-5公里處

石碇 - 二格山自然中心、雲海國小、華梵大學後山、華梵大學後山

坪林 - 九芎根親水公園、水德里合歡營地、坪林里親水吊橋周邊、漁光國小(坪林國小漁光校區)、國中路旁及協徳橋下親水公園

雙溪 - 后番子坑溪生態教育園區、牡丹往十三層(貂山步道)、十三層親水園區、柑林國小、雙溪平林休閒農場、雙溪茶花莊

平溪 - 平溪老街附近、十分老街附近、台陽俱樂部(太子賓館)、台灣煤礦博物館、平湖森林遊樂區、望古農路

瑞芳 - 琉榔路觀光步道、瑞柑國小、三貂嶺金字橋

汐止 - 新山夢湖步道、翠湖、汐碇路 3 公里處

萬里 - 溪底里瑞泉路沿線、雙興里大坪國小沿線

金山 - 重和溪沿岸(陽金公路4K轉奇峰石溫泉山莊往陽明山之磺溪頭農路旁) 、八煙聚落(陽金公路7.6K旁聚落入口)

石門 - 阿里磅生態農場

三芝 - 三芝區錫板里、三芝區圓山里青山路

深坑 - 阿柔洋產業路約5-6公里處(青山香草園)

貢寮 - 龍崗社區



※新北市桐花祭

深坑區 – 《樂活桐遊 美好深坑》萬福生態公園4月22日(六)、阿柔洋公館賞桐步道4月23日(日)

土城區 – 《2017新北市土城區客家桐花祭》：南天母廣場及周邊步道、桐花公園4月29日(六)至30日(日)

新店區 – 《藝桐踏青趣》：二叭子植物園4月30日(日)

三峽區 – 《桐遊三峽》：長福橋4月30日(六)

瑞芳區 – 《桐遊瑞芳．賞螢趣》：四腳亭吉安宮前廣場、三貂嶺停車場5月6日(六)

三芝區 – 《藝桐愛三芝》：橫山里5月6日(六)

樹林區 – 《2017油桐戀山佳》：客家藝文館、山佳車站、護國吉祥寺5月7日(日)

鶯歌區 – 《我愛鶯歌 賞桐捏陶趣》：宏德宮廣場旁鶯歌石登山步道5月13日(六)

石碇區 – 《桐雪紛飛 品茶趣》：格頭里北47-1縣9K-50處5月20日(六)



2017桐花季紛飛 盤點雪白賞桐步道

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