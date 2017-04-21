全台最高未演先轟動 清境景觀步道最新情報景點家 Tripass (2017-04-21 11:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
清境步道未演先轟動，網路持續發燒，縣府除了正式將這條全台最高的步道命名為「清境高空觀景步道」外，並計畫推出套票，只要搭乘運輸工具上清境，即可享清境步道門票優惠，希望舒緩交通壓力。南投縣府建設「清境高空觀景步道」，原本是為了解決清境人車爭道問題，維護遊客安全，沒料到步道還未開張，全台最高步道的稱號受到媒體注意，不僅網路新聞熱議，點閱率也不斷攀高。
清境步道未演先轟動，網路持續發燒，縣府正式將這條全台最高的步道命名為「清境高空觀景步道」(圖片來源／南投縣政府)
於5月啟用的「清境高空觀景步道」，為了因應人潮，屆時會限制觀景步道人數不得超過二千人，另外也正研議交通配套措施，希望降低交通衝擊。為鼓勵遊客搭乘公車上清境，縣府計畫推出套票優惠外，並將和埔里工務段等單位合作，透過路況即時系統，提供即時交通訊息，也可以讓想上清境的民眾，避開交通擁擠。
清境高空觀景步道屆時會限制觀景步道人數不得超過二千人，另外也正研議交通配套措施，希望降低交通衝擊 (圖片來源／南投縣政府)
觀光處同時表示，有關清境高空觀景步道門票，會分成全票50元，優待票30元，身心障礙收取10元保險費。並在蝴蝶園，南端商圈，綿羊城堡設置售票口。假日遊客高峰期，計畫運用接駁車，往返於國民賓館及青青草原。
清境小瑞士風車節決定提前自5月1日起跑 (圖片來源／清境農場)
隨著清境高空觀景步道將於5月啟用，清境商家期待榮景來臨，原本暑假才舉辦的清境小瑞士風車節活動，已經決定提前自5月1日起跑，並在4月28日舉辦活動，環湖藍天步道、藍光大草原萬支風車「花海」將營造高山旅遊風情，暑假期間也將加碼，舉辦水幕雷射表演活動，讓遊客從白天玩到晚上。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14627
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