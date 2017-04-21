（中央社記者陳家倫上海21日電）20年前一部香港電影「古惑仔」讓外界對演員鄭伊健、陳小春等人留下深刻印象。「山雞哥」陳小春日前在微博曬出5人重聚的合照，並自稱「黃金兄弟」，也讓網民陷入懷舊情緒裡。



新浪娛樂報導，從照片中可看出重聚的5人站在遊輪上，陳小春、鄭伊健、謝天華、錢嘉樂以及林曉峰均穿著黑色衣服，一起在陳小春的相機前帥酷、搞怪，再現當年那份純真的情誼。



「古惑仔」是香港著名的黑社會電影，故事講述由鄭伊健飾演的主角陳浩南的起伏。電影上映後在台港兩地都造成轟動，演員如鄭伊健、陳小春、張耀揚及黎姿等也因此在演藝圈走紅。



在「古惑仔」中飾演「山雞哥」的陳小春20日透過微博曬出古惑仔5人重聚的合照，「陳浩南」鄭伊健和陳小春與「大天二」謝天華、「大頭仔」錢嘉樂及「包皮」林曉峰均穿著一身黑站在遊輪上。



這張合照曝光後，勾起回憶的網民紛紛圍觀並留言，「好感動這畫面，古惑仔兄弟！」也有網民說，「都穿黑，是重出江湖嗎？」更多的網民表示，「期待你們再次合體！」1060421