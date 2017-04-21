（中央社台北21日電）中共海軍與中國大陸國家海洋局今天在北京簽署戰略合作架構協議，商定在海洋戰略規畫、海上維權執法等領域加強合作，進一步推動海洋領域軍民融合發展。



新華社報導，中共海軍與中國大陸國家海洋局2009年起就建立若干領域合作機制，在維護海洋權益、海洋聯合調查、裝備支援保障、海洋人才交流等領域取得豐碩成果。



至於上午簽署的「軍民融合創新發展戰略合作框架協議」，雙方商定在海洋戰略規畫、政策法規、綜合保障、綜合管理、海上維權執法、人才培養與交流等領域加強合作。



根據協議，中共海軍與中國大陸國家海洋局今後將建立更進一步的軍民融合發展組織機制和長效溝通機制，形成國家海洋事業與海洋軍事現代化優勢互補、資源共享、協調發展的新格局，為建設「海洋強國」打下堅實基礎。



中共中央政治局1月開會決定，設立「中央軍民融合發展委員會」，由中共總書記習近平擔任主任。



根據中國政府網，上述會議指出，把軍民融合發展上升為國家戰略，是在全面建成小康社會進程中「實現富國和強軍相統一的必由之路」。1060421