彩虹福彩3D第17104期預測：和值關注中區北京新浪網 (2017-04-21 11:59)
近十期小中大和值比為2：7：1，本期和值關注中區。
振幅分析：上期開出和值8，連續五期和值振幅走勢「12-12-0-2-6」，預計本期和值振幅較小，預計在3-8之間。
和值012路分析：近十期和值012比為4：0：6，本期可重點關注餘1和值，防餘0和值。
和尾012路分析：近十期和尾012比為0：5：5，本期可重點關注0路尾和值，防2路尾和值。
綜上所述，17104期和值關注：10 12 13 15
綜合推薦直組選號碼：037 235 316 624 237 435 355 652 391 834 951
（彩報網）
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