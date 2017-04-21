近十期小中大和值比為2：7：1，本期和值關注中區。

振幅分析：上期開出和值8，連續五期和值振幅走勢「12-12-0-2-6」，預計本期和值振幅較小，預計在3-8之間。

和值012路分析：近十期和值012比為4：0：6，本期可重點關注餘1和值，防餘0和值。

和尾012路分析：近十期和尾012比為0：5：5，本期可重點關注0路尾和值，防2路尾和值。

綜上所述，17104期和值關注：10 12 13 15

綜合推薦直組選號碼：037 235 316 624 237 435 355 652 391 834 951

（彩報網）