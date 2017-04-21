17103排列三開出044，和值8，為011路，小小小，偶偶偶形態。

最近10期來，012路和值比為4：0：6，本期可重點關注1路和值，另外重點防0路和值。上期開出小區和值8，預計本期和值振幅較小，本期可重點關注中大區和值。和值關注：13 15 18 20。

上期開出小小小的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩大形態。

上期開出偶偶偶形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出

最近10期內大小跨度比為7：3，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比7：3，本期重點關注奇跨度。本期跨度重點關注0 2 4。

定位：百位468 十位：267 個位：389

數字串：六碼246789 五碼24678

單選推薦：463 427 823 663 429 438 828 873 639 479 668

（彩報網）