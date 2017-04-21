七俠排列三第17104期預測：百位關注偶號北京新浪網 (2017-04-21 12:00)
17103排列三開出044，和值8，為011路，小小小，偶偶偶形態。
最近10期來，012路和值比為4：0：6，本期可重點關注1路和值，另外重點防0路和值。上期開出小區和值8，預計本期和值振幅較小，本期可重點關注中大區和值。和值關注：13 15 18 20。
上期開出小小小的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩大形態。
上期開出偶偶偶形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出
最近10期內大小跨度比為7：3，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比7：3，本期重點關注奇跨度。本期跨度重點關注0 2 4。
定位：百位468 十位：267 個位：389
數字串：六碼246789 五碼24678
單選推薦：463 427 823 663 429 438 828 873 639 479 668
（彩報網）
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