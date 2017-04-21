曝阿森納續約太子！溫格發話：骨折不影響續約北京新浪網 (2017-04-21 12:00)
威爾謝爾又傷了
早在6、7年前，阿森納球迷便對威爾謝爾寄予厚望，很多人都認為這位潛力妖星將能成為阿森納的未來支柱。但不曾想，這麼多年過去了，威爾謝爾卻一直和人們期望的高度相差甚遠。不過溫格對於小威脅的鍾愛卻沒有改變，他依然打算讓阿森納續約留下威爾謝爾。
威爾謝爾和阿森納的合同到明年夏天就要到期，槍手太子的去留問題，再一次成為人們關注的焦點。《太陽報》透露，阿森納準備為威爾謝爾提供一份新合同，即使他在上輪英超中重傷骨折，也不影響他的續約。
本賽季，威爾謝爾租借至伯恩茅斯效力，槍手太子發揮不錯，但在上周末伯恩茅斯對陣熱刺的比賽中，威爾謝爾卻不幸受傷，賽后檢查結果顯示他左腿小腿骨折。雖然可能需要長期養傷，但阿森納卻依然準備續約威爾謝爾。溫格親自表態稱：「威爾謝爾的受傷，將不會影響他的續約談判。」
（小九）
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