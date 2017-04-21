3D前2期開出：698、350，近期走勢綜述及預測如下：

1、總體走勢分析：

散號前期持續走強，組三是後期重點。百位兩頭數獎號有望開出，十位小數獎號是重點，個位1路獎號緊密盯防。前期小數總體佔優，預計小數繼續佔優。看好0路獎號走強，同時「小小小」組合可以作為重點。總體來看偶數將強勢，關注兩碼01的有關組合。從012路形態上看，主防雙0路，次防雙1路組合；五碼012789得關注，二碼防01、07、09、08、19、17、18組合。

2、組三號碼分析：

組三號碼近期或將再開，主防對子0、1。

3、和跨分析：

和值主防點位是在中小數區，看好1-10點；跨度主防兩頭開出，1路跨度是重點，接下來緊盯1跨，次防7跨、8跨。

4、落位分析：

百位：小數0近期有望回補，7的穩定開出當防，9解凍也要稍微考慮一下；

十位：小數0近期有望再熱，1的穩定落號不可丟，8的解凍也要密切關注；

個位：小數1的落號是重點，2的反彈應緊密盯防，3的穩定回補不可丟掉。

5、後期膽碼提示：

104期：01。

第17104-106期推薦：

001、002、701、702、011、012、711、712、983、003、981、982。

1D推薦：0**、*0*、**1

2D推薦：71*、9*2、*83

和數選：1-10

（小荷 彩民周刊）