國安發海報祝賀張稀哲200場 賽前將辦紀念儀式北京新浪網 (2017-04-21 12:02)
張稀哲200場
日期:4月20日，中超第6輪，北京國安將在主場迎戰天津權健。本場比賽對於張稀哲來說有個特殊的意義，這將是他代表國安隊第200次出場。
今天上午，國安俱樂部發佈了張稀哲200場紀念海報，並配文：稀哲200場，感謝有你。祝賀這位張稀哲，並同時宣布將在今晚比賽前為他舉辦200場紀念儀式。
張稀哲出身自國安青訓，2009年8月30日，在對陣山東魯能的中超比賽中替補出場完成一線隊首秀。隨後逐漸成長，成為國安隊主力及國腳。
2014年底，張稀哲曾短暫加盟德甲，歷經半個賽季的留洋生涯后，張稀哲信守承諾，回歸母隊北京國安。
（新體）
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