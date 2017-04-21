0-9分布圖分析：組選圖上看，近期號碼重心在大中號區，本期5碼開出鄰碼，0、3碼開出孤碼。下周期重點防小中號開出。小號區關注1、2；中號區關注3、5；大號區關注7。從鄰孤傳的出號趨勢上看，近期重碼鄰碼組合開出較多，本輪考慮鄰碼孤碼為主，五碼組合推薦12357。

分位走勢圖分析：百位本期獎號落在0路號碼，下期看好大振幅，關注1路號開出，推薦定位膽碼7**；十位近期獎號主要落在0路1路號區，下期防小振幅開出，看好0路號碼開出，推薦定位膽碼*3*；個位近期獎號在大號區開出略多，下期考慮大振幅開出，關注2路號碼開出，推薦定位膽碼**5。

和值與跨度分析：和值本期開出8點，近期和值區走勢振幅較大，下周期則看好在和值小幅振幅走勢，主要關注9點開出的可能性較大，但也要防13點開出，以和尾3、4、9走勢最為明顯；跨度上看，跨度本期開出大跨5，下周期防3、5、6跨開出，看好3、6跨。

第17104-17106期參考號碼：721、135、731、715、235、732、735、134、232、234

（博彩老頭）