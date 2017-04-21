博彩老頭近期排列三分析：重點看好5 6跨北京新浪網 (2017-04-21 12:04)
0-9分布圖分析：組選圖上看，號碼重心在小中號區，其中0碼開出重碼，4碼開出鄰碼。下周期重點防小中號開出。小號區關注1、2；中號區關注5、6；大號區關注7。從鄰孤傳的出號趨勢上看，近期重碼鄰碼組合開出較多，本輪考慮孤碼鄰碼為主，五碼組合推薦12567。
分位走勢圖分析：百位本期獎號落在0路號區，下期看好小振幅，關注1路號開出，推薦定位膽碼1**；十位本期獎號落在中號區，下期防小振幅開出，看好0路號碼開出，推薦定位膽碼*6*；個位近期獎號在1路號區開出，下期考慮小振幅開出，關注2路號碼開出，推薦定位膽碼**5。
熱、冷態分析：
近期奇號組合開出略多，下周期看好開出二奇一偶組合開出。小複式推薦「奇+偶+奇」；本期1路號碼開出2個，2路號碼開出0個，0路號碼開出1個，下期建議多考慮一個2路、一個1路、一個0路的組合形式；小小小直選本期開出，前期小數組合開出略多，下期防一小二大組合，小複式主推薦「小+大+大」；二碼15、16、56組合分別遺漏15期、15期、15期，以15二碼率先開出的機率偏高，考慮15二碼配2、6、7出一個的3注組選號碼。近期組三開出848、656、900、633、188、553、722、944、676、323、228、996、044，後期防組六開出。
和值與跨度分析：
和值在8點開出，近期和值在小和值區開出略多，下周期則以看好在13點開出的可能性較大，但也要防落在12點附近，以和尾2、4、5走勢最為明顯；跨度上看，跨度近期開出大跨較多，下周期防5、6、7跨開出，看好5、6跨。
第17104-106參考號碼：162、172、165、175、167、168、187、265、267、268。
（博彩老頭）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【fILOFAX】Finsbury 聖經拉鍊型萬用手冊(咖啡色)
- 【高島】XUF愛舒服 精智創芯按摩座
- 【QUALITY】寵物拉桿包/單車包(堅固的鐵籠內框-粉紅色)
- 【韓國Lemon Canvas】小畫家大畫板-比利時頂級琺瑯板M(航海
- Lenovo IdeaPad Idea110 15.6 吋雙核心燒錄筆電 (N3060)
- AKRACING超跑賽車椅款-GT22 鍊魂獄長 瑟雷西Thresh
- 【SONA+】巧拼藤藝收納櫃組合
- 【韓國Lemon Canvas】小畫家大畫板-比利時頂級琺瑯板M(迪士
- Hamilton KHAKI AVIATION 限量飛行員機械腕錶-黑/46mm
- ALBA 疾速奔馳計時腕錶-黑/46mm VK67-X008D(AV6047X1)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》