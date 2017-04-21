0-9分布圖分析：組選圖上看，號碼重心在小中號區，其中0碼開出重碼，4碼開出鄰碼。下周期重點防小中號開出。小號區關注1、2；中號區關注5、6；大號區關注7。從鄰孤傳的出號趨勢上看，近期重碼鄰碼組合開出較多，本輪考慮孤碼鄰碼為主，五碼組合推薦12567。

分位走勢圖分析：百位本期獎號落在0路號區，下期看好小振幅，關注1路號開出，推薦定位膽碼1**；十位本期獎號落在中號區，下期防小振幅開出，看好0路號碼開出，推薦定位膽碼*6*；個位近期獎號在1路號區開出，下期考慮小振幅開出，關注2路號碼開出，推薦定位膽碼**5。

熱、冷態分析：

近期奇號組合開出略多，下周期看好開出二奇一偶組合開出。小複式推薦「奇+偶+奇」；本期1路號碼開出2個，2路號碼開出0個，0路號碼開出1個，下期建議多考慮一個2路、一個1路、一個0路的組合形式；小小小直選本期開出，前期小數組合開出略多，下期防一小二大組合，小複式主推薦「小+大+大」；二碼15、16、56組合分別遺漏15期、15期、15期，以15二碼率先開出的機率偏高，考慮15二碼配2、6、7出一個的3注組選號碼。近期組三開出848、656、900、633、188、553、722、944、676、323、228、996、044，後期防組六開出。

和值與跨度分析：

和值在8點開出，近期和值在小和值區開出略多，下周期則以看好在13點開出的可能性較大，但也要防落在12點附近，以和尾2、4、5走勢最為明顯；跨度上看，跨度近期開出大跨較多，下周期防5、6、7跨開出，看好5、6跨。

第17104-106參考號碼：162、172、165、175、167、168、187、265、267、268。

（博彩老頭）