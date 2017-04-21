邁爾斯-特納只有21歲，當下也只不過是他的第二個NBA賽季——但他已經是印第安納步行者隊的第二最重要的球員。眼看著球隊在季後賽面對騎士隊時陷入困境，特納就一定要振作起來。

印城領袖保羅-喬治在最近幾天開始公開評論自己的隊友——儘管他在周三接受採訪時表示，是媒體斷章取義才把他的話變作了所謂的「批評」——CJ-邁爾斯挨了罵，因為他在第一場比賽選擇自己去投最後一攻；蘭斯-斯蒂芬森也挨了罵，因為他在第二場比賽里沒能控制住自己的情緒。而對於自己最年輕的隊友，「泡椒汁」在第二場比賽之後也是有話要說。

「我們就是需要邁爾斯-特納去擋住特里斯坦-湯普森，別讓後者在這麼輕鬆地收割我們的籃板球了」，喬治如此敦促那個只有21歲的中鋒。「他必須在低位有所建樹。他得明白過來，他現在需要達到一個新的高度。我們將繼續給他喂球，為他創造機會。我會經常在他耳朵旁邊這麼暗示他的。在這個聯盟里生存，你必須要找到自己的長處，然後不斷地加強這個長處。他還很年輕，還需要學習。我們會幫助他的。」

特納挨了老大的說，是否合理呢？毫無疑問。在季後賽的前兩場比賽中，特納的表現簡直是在為對手做嫁衣：他場均貢獻8.5分6.5個籃板，投籃命中率只有36.4%。場均2.5次搶斷和2個蓋帽倒是很好看，但要注意的是：特納在進攻端似乎比防守端更加缺乏耐心，護框還是不錯的，但是在前場籃板的拼搶中，他被騎士隊的湯普森佔了上風。

這樣的批評算是公平嗎？很難回答。特納只不過身處自己的第二個NBA賽季，3月24日才到了美國法定可以喝啤酒的年紀。喬治對他的批評肯定是出於好心的，但這也從一個側面凸顯了他對印第安納的重要性。儘管年齡還小，但是特納早已是步行者隊不可或缺的球員了。

「我還在學習之中」

場均14.5分7.2個籃板和2.1次蓋帽，這是他呢在今年常規賽交出的答卷。本賽季他在印第安納州全心全意地打中鋒，無需搖擺到大前鋒的位置上。雖然到了賽季末，他的表現有點讓人意興闌珊，但總體而言絕對是頂級的表現——儘管他並沒有完全對自己的新角色感到舒服。

「我在今年最大的挑戰就是從大前鋒變成一個中鋒」，特納跟SPOX的記者說道。「我還在學習如何成為一個真正的防守悍將，要守住禁區的每一個角落。我現在承擔起不同的責任了，必須帶領大家去防守。」

從數據統計上來看，特納已經相當不錯了。當他鎮守內線的時候，對手在籃筐附近的投籃命中率要比聯盟的平均水準降低8.5%——這相比德雷蒙德-格林的-13.5%還稍顯不足，但已經勝過了德懷特-霍華德的-7.1%和德安德魯-喬丹的-5.2%。

應當注意到的是，步行者隊經常需要派上小個陣容，比如讓傑夫-蒂格和蒙塔-埃利斯聯袂登場，那麼勢必要撤下一名防守者，內線的搭檔撒迪厄斯-揚並不以防守見長。也就是說，步行者隊本就相對平庸的防守效率（108.8，聯盟第16位）主要是靠喬治和特納撐起來的。

位置不能限定他的打法

但是，防守並不是特納與喬治遙相呼應的唯一一個聯繫。他那在進攻端的積極表現使得自己成了喬治和蒂格之後的、球隊的第三號得分手——他可不是個純藍領的球員。特納的三分球命中率也有34.5%的水準，誰要是選擇放過了站在外線的他，那麼他就很有可能突射冷箭。特納的進攻還算是穩定，運動戰命中率是51%，三分球命中率35%，罰球命中率81%，在現如今聯盟的中鋒里都算是不錯的數據了，充分展現自己的多功能性。

「我不認為自己會因為所打的位置而決定我在哪裡出手投籃。接球即投，運球投籃，當然還有那些典型的大個子的出手」，特納跟SPOX的記者說道。「我認為這就是NBA的未來趨勢。這跟以往大個子的任務不一樣了，大個子球員也可以出現在球場的不同區域。」

凱文-杜蘭特和拉馬庫斯-奧爾德里奇都是特納的偶像，而他的新派技術特點也讓人想起年紀相仿的卡爾-安東尼-唐斯和克里斯塔普斯-波爾津吉斯，后兩者也是全能型的內線。然而，通常人們只會想起這兩個人，將他們比作NBA的「獨角獸」，就是那些既可以保護籃筐又可以出手遠投的大個子球員。

與波神比較也不差

只提起唐斯，這還可以理解——畢竟他是森林狼隊的當家球星。而波爾津吉斯則在數據統計上和特納不分伯仲。拉脫維亞人的場均得分更多，有18.1分，更能投三分球，但是三項命中率（45%、36%、79%）並不如特納。兩人的籃板球和蓋帽數大致平衡。而在護框方面，波爾津吉斯的-11.2%顯得更為高效，但他是一名大前鋒，所受到的「挑戰」比特納要小一些。

波爾津吉斯比特納優勢之處在於身高更高，但正如前面所說的：兩者的數據差別並不大。特納已經連續兩年在季後賽而球隊披荊斬棘了，而波爾津吉斯還需要想辦法帶著動蕩不安的尼克斯隊重返季後賽。不過，那些只是偶爾看看NBA的球迷更願意相信波爾津吉斯是一個球星，他們甚少聽到邁爾斯-特納的名字。

「我當然知道，我能看得到」，特納繼續跟SPOX說道，「但這也跟我們整個球隊的情況吻合。我們只是在全美最小的球市之一打球，所以並沒有這麼多的關注度。我還是很有信心，從來不覺得我必須躲起來。」

步行者隊是個小眾球隊

小球市確實是在步行者隊遇到這種情況的一個重要因素。在上周公佈的體育媒體關注度中顯示，步行者隊的平均觀眾數幾乎是本賽季所有球隊中的最低值，而那支還沒琢磨透三角進攻到底怎麼打的球隊則擁有排名第五的觀眾數。

當下是特納第一次有機會把一個真正的自己展示給廣大的觀眾們看。雖然他在上個賽季的季後賽已經打得不錯了，但是對陣猛龍隊的系列賽顯然沒有對陣衛冕冠軍騎士隊那樣吸引眼球，尤其是他們面對著邁克爾-喬丹以來最矚目的球員。

在這場對決的前兩場比賽里，特納都沒有佔到什麼便宜——無論是面對整個騎士隊還是勒布朗-詹姆斯一個人。或許特納會一直記得第二場比賽的關鍵時刻，他在一次擋拆之後順下上籃，卻被詹姆斯大帽扇飛的場景。

是時候兌現潛力與期待了

更糟糕的是，勒布朗在蓋帽之後搖了搖頭地說：「小子，在這樣的地方你還不行啊。」在這樣的大舞台上，確實還沒有給這個21歲的「小子」留下什麼落腳處。

但是，這個孩子已經超過了人們對他的預期。從他被改造成中鋒、人生第一次打季後賽、在七場大戰中扇飛了23個投籃，以場均3.3次蓋帽震驚球迷們就開始了。這也解釋了為什麼保羅-喬治和主帥內特-麥克米蘭會對特納的未來有這麼多的期許。

喬治在克里夫蘭的兩場敗仗里已經向世人證明了自己有多麼想贏：場均30.5分6.5個籃板和7次助攻，投籃命中率48.7%，三分球命中率55.6%。騎士隊是一點都不怕這樣的步行者隊，但假如步行者隊的第二關鍵球員能夠成熟得快一點，趕緊釋放出個人的潛力，那麼比賽就還沒結束。

（小麥不）