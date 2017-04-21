何明七樂彩第17045期分析：六位關注26號北京新浪網 (2017-04-21 12:08)
一、首位號01
近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。0路獎號出號個數稍少，下期關注短缺獎號的0路號繼續回補，主要關注重號03落於本位。
二、第二位獎號03
近15期各路獎號數量分別為7枚、3枚、5枚。1和2路獎號出號個數稍少，當前2路獎號在本位出現連續回補跡象，下期看 好2路獎號回補落在本位，重點看好重號05落於本位。
三、第三位獎號05
近15期各路獎號數量分別為2枚、6枚、7枚。0路獎號出號個數較少，且0路獎號目前已連續遺漏9期，下期主防0路號碼 再次回補獎號，下期重點關注上期特選號12的重號落在本位。
四、第四位獎號06
近15期各路獎號數量分別為6枚、5枚、4枚。三路獎號出號個數相差不大，當前1路獎號連續遺漏3期，下期看好回補開出1路獎號，可重點關注重號13落於本位。
五、第五位獎號11
近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。三路獎號出號個數相差不大，目前0路獎號已連續遺漏4期，下期主要看好0 路號中的21回補落於本位。
六、第六位獎號12
近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。三路獎號出號個數相差不大，當前2路獎號連續遺漏5期，下期看好2路獎號回補，關注遺漏5期的26落在本位。
七、第七位獎號13
近15期各路獎號數量分別為7枚、4枚、4枚。1和2路獎號在本位出號個數相同，下期主要看好1路獎號繼續回補本位，主防近期熱號28落在本位。
第17045期推薦：03、05、12、13、21、26、28。
重點：03、05、21、28。
（何明）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
季後賽輪休？KD確定缺席G3 勇士對手什麼心情【北京新浪網】
43+8+6斷!離超神差一步 連得那16分是上帝在打【北京新浪網】
皇馬pk巴薩秒殺NBA總決賽！皇馬不輸≈提前奪冠【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月19日開獎號碼匯總【北京新浪網】
郎平給朱婷夾菜師徒情深 歐冠在即郎導這樣叮囑【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》