一、首位號01

近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。0路獎號出號個數稍少，下期關注短缺獎號的0路號繼續回補，主要關注重號03落於本位。

二、第二位獎號03

近15期各路獎號數量分別為7枚、3枚、5枚。1和2路獎號出號個數稍少，當前2路獎號在本位出現連續回補跡象，下期看 好2路獎號回補落在本位，重點看好重號05落於本位。

三、第三位獎號05

近15期各路獎號數量分別為2枚、6枚、7枚。0路獎號出號個數較少，且0路獎號目前已連續遺漏9期，下期主防0路號碼 再次回補獎號，下期重點關注上期特選號12的重號落在本位。

四、第四位獎號06

近15期各路獎號數量分別為6枚、5枚、4枚。三路獎號出號個數相差不大，當前1路獎號連續遺漏3期，下期看好回補開出1路獎號，可重點關注重號13落於本位。

五、第五位獎號11

近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。三路獎號出號個數相差不大，目前0路獎號已連續遺漏4期，下期主要看好0 路號中的21回補落於本位。

六、第六位獎號12

近15期各路獎號數量分別為4枚、6枚、5枚。三路獎號出號個數相差不大，當前2路獎號連續遺漏5期，下期看好2路獎號回補，關注遺漏5期的26落在本位。

七、第七位獎號13

近15期各路獎號數量分別為7枚、4枚、4枚。1和2路獎號在本位出號個數相同，下期主要看好1路獎號繼續回補本位，主防近期熱號28落在本位。

第17045期推薦：03、05、12、13、21、26、28。

重點：03、05、21、28。

（何明）