好運王福彩3D第17104期預測：獨膽推薦6北京新浪網 (2017-04-21 12:09)
大小分析：從近10期來看，百位開出小數居少，預計下期百位開出大數的可能較高，十位開出小數居少，預計下期十位開出小數的可能較高，個位開出小數較少，預計下期個位開出大數的可能較高。
獨膽推薦：6
配膽：1 9
和值看好：16，6，12
大小推薦：大小大、大大小
奇偶推薦：二奇一偶
012路推薦：010路、112路、220路
跨度推薦：8、6
組選形態：組三
單選：916，081，113，611，051，089，956，951，153，983
（夢之隊網）
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