大小分析：從近10期來看，百位開出小數居少，預計下期百位開出大數的可能較高，十位開出小數居少，預計下期十位開出小數的可能較高，個位開出小數較少，預計下期個位開出大數的可能較高。

獨膽推薦：6

配膽：1 9

和值看好：16，6，12

大小推薦：大小大、大大小

奇偶推薦：二奇一偶

012路推薦：010路、112路、220路

跨度推薦：8、6

組選形態：組三

單選：916，081，113，611，051，089，956，951，153，983

（夢之隊網）