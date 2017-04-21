江南燕福彩3D第17104期預測：絕殺一碼9北京新浪網 (2017-04-21 12:11)
上期17103期開獎號為：350。
出號特徵為：小大小、奇奇偶、質質合、合尾：8、和值：8。
根據以上開獎號以及出號特徵進行分析得出17104期推薦
膽碼關注：8、0、4
二碼關注：85、80、84、82
大小關注：小大小 小小大
奇偶關注：偶偶偶 偶偶奇
質合關注：合合合 質質合
合尾關注：2、7
和值關注：12、26、4
012路關注：021、111
殺1碼：6
複式單選推薦：百位（0184）十位（8504）個位（4780）
30注直選推薦：
084，504，550，188，850，580，080，400，548，454
540，187，100，854，047，487，157，404，588，847
147，088，058，800，440，508，158，458，480，150
（夢之隊網）
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