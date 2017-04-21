上期開出350，和值8，奇偶格式為：奇奇偶，大小格式為 小大小 跨度為5，201方程式為020。

百位近10期分析，3685047455，百位大數較多，大數近10期相對活躍。從奇偶來看：奇偶開出基本一致。從質合來看：質合開出基本一致。根據走勢分析，下期關注2路號碼。下期提供殺碼6。

十位近10期分析，5909404797，十位大數較多，大數近10期相對活躍。從奇偶來看：十位奇數較多，奇數較活躍。從質合來看：十位質數開出較少，合數相對活躍。根據走勢分析，下期關注1路號碼。下期提供殺碼3。

個位近10期分析，0896679033，大數近10期相對活躍。從奇偶來看：奇偶出現的期數基本一致。從質合來看：個位質數開出較少，合數相對活躍。根據走勢分析，下期關注1路號碼。下期提供殺碼5。

104期福彩3d推薦：

1、大小格式分析 小小小 小小大

2、奇偶格式分析 偶偶奇 偶偶偶

3、和值分析 7 17

4、兩碼分析 14 12 98

5、跨度分析 8 5 2

（夢之隊網）