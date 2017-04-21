楚雲排列三第17104期預測：奇偶比二奇一偶北京新浪網 (2017-04-21 12:13)
第17103期排列三開獎號044
膽碼：9，0，1
和值推薦：：10、12
形態推薦：大小比：一大二小 奇偶比：二奇一偶
組選形態：組六
跨度推薦：3、7
組選複式：19072
包星：1** *9* **0
直組30注：007，026，027，029，116，117，120，195，197，215
229，262，267，279，522，552，590，595，612，619
629，651，676，715，752，776，795，901，907，925
直組20注：026，029，116，279，522，552，595，651，715，907
117，197，215，590，612，619，629，752，795，925
直組10注：026，117，279，552，595，629，651，715，907，925
直組5注：026，279，552，595，715
單挑一注：279
（夢之隊網）
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