皇甫原排列三第17104期預測：膽碼看好2 9 1北京新浪網 (2017-04-21 12:13)
皇甫原排列三第17104期預測：40注組選大底
第17103期體綵排三開獎為： 044 小小小，偶偶偶，合合合，011路，和值8，跨度為4
本期推薦：
大小方面：根據上期走勢，本期出小大小希望最大，其次是小大大，小小小。
奇偶方面：上期為偶數出現概率較大，奇數反彈的可能性較高。重點推薦奇奇偶， 防奇奇奇，奇偶奇。
質合方面：本人看好質數反彈的可能性較高。質合質，合質合，合質質都可關注。
排三第17104期精選推薦：
膽碼：2，9，1
和值：12，11，21
跨度：4，6，7
百位：1，8
十位：9，1
個位：2，1
組選大底：023，026，028，061，068，081，083，092，109，120
129，161，168，182，189，211，231，232，266，269
283，323，383，630，631，632，668，682，683，698
699，822，882，892，906，909，930，938，961，988
（夢之隊網）
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