皇甫原排列三第17104期預測：40注組選大底

第17103期體綵排三開獎為： 044 小小小，偶偶偶，合合合，011路，和值8，跨度為4

本期推薦：

大小方面：根據上期走勢，本期出小大小希望最大，其次是小大大，小小小。

奇偶方面：上期為偶數出現概率較大，奇數反彈的可能性較高。重點推薦奇奇偶， 防奇奇奇，奇偶奇。

質合方面：本人看好質數反彈的可能性較高。質合質，合質合，合質質都可關注。

排三第17104期精選推薦：

膽碼：2，9，1

和值：12，11，21

跨度：4，6，7

百位：1，8

十位：9，1

個位：2，1

組選大底：023，026，028，061，068，081，083，092，109，120

129，161，168，182，189，211，231，232，266，269

283，323，383，630，631，632，668，682，683，698

699，822，882，892，906，909，930，938，961，988

（夢之隊網）