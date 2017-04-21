塞爾吉奧-佩雷茲相信，印度力量車隊目前的表現已「大大超過」他們2017賽季的預期。

在2017賽季迄今為止的全部三站比賽中，佩雷茲和他的隊友奧康都取得了積分，這使得目前印度力量在車隊排行榜中位居第四，並領先威廉姆斯1個積分。

但在巴林季中試車后，佩雷茲認為，他們本賽季良好的開局是由於在對手提供機會時，車隊有能力抓住它。

「我認為，作為團隊，我們的表現已大大超越了目前賽車性能所能提供的位置。」墨西哥人說，「我想我們正從別人、從其他那些犯錯誤的人那裡獲得機會。我並不認為賽車的速度已經很棒了，特別是這個周末。」

「我敢肯定，當我回顧比賽模擬時，我們將不會是第五或第四快的車隊。因此，還有大量改進要做，希望在巴塞羅那的下次升級將推動我們前進。」

佩雷茲還補充道：「我認為威廉姆斯和雷諾領先一點兒，紅牛二隊也是，但我們會在那兒抓住任何機會。連續三站比賽獲得積分是很夢幻的。」

（月光）