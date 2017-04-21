導演蘇菲亞柯波拉帶著新片《魅惑》（The Beguiled）回來了！此片大咖雲集包括妮可基嫚、克莉絲汀鄧斯特、柯林法洛等人，要帶觀眾重回南北戰爭期間一所保守女子學校，某日帥氣傷兵突然亂入，開始讓學校曖昧氛圍四起，人人心神不寧。

由蘇菲亞柯波拉所執導的新片《魅惑》（The Beguiled）順利入主本次坎城影展競賽片。此片改編自美國作家湯瑪斯庫利南的小說 〈A Painted Devil〉，要帶觀眾回到美國南北戰爭期間，敘述一所保守的女子學校某日拾獲一位傷兵，他卻開始在女人間掀起曖昧氛圍。柯林法洛在片中飾演傷兵一角，在女子學校老少通吃卻不慎被捉姦在床，學校的老老少少才發現，原來大情聖的背後似乎另有目的。

《魅惑》被視為本次坎城影展金棕櫚獎大熱門，妮可基嫚於片中精湛的演技也被譽為是最佳女主角的不二人選。而妮可基嫚的另一部電影《聖鹿之死》（The Killing Of A Sacred Deer），這次也一同入圍了競賽片，大大增加她奪影后的機會。《魅惑》預計7月14日在台上映。