▲姜河那有機會演出新韓劇《狗與魔女和我》。（圖／翻攝自姜河那IG，2017.04.21）

南韓演員姜河那因演出韓劇《步步驚心：麗》中，悲情形象濃厚的八王子一角，人氣翻紅，更以此劇獲得SBS演技大賞男子優秀演技賞。而日前傳出他有機會演出新韓劇《狗與魔女和我》。

據韓媒報導，《狗與魔女和我》故事講述，高傲的盲女、導盲犬以及喜歡狗狗的獸醫，所發生的一連串故事，是一部輕鬆逗趣的韓劇。而姜河那收到的演出邀約，是劇中的暖男獸醫，對此姜河那所屬的經紀公司透露，有收到演出提案，但是正在開會商討，不確定是否加入劇組。

▲姜河那有機會演出新韓劇《狗與魔女和我》。（圖／翻攝自姜河那IG，2017.04.21）