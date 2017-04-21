記者許素蘭／苗栗報導

縣府今年與客委會共同主辦「客家美食HAKKA FOOD餐廳輔導計畫」，縣內有九家業者參加規劃出三條美食遊程，分別為「慢活三義通霄文化行旅」、「重訪南庄舊時風華再現」、「尋棗公館西湖健康行旅」，由在地人帶路，體驗不同的苗栗風情，即日起開放報名。

為推廣縣內特色美食，縣府於民國九十二年開始針對餐飲業者舉辦認證活動，目前總計有109家餐廳成為特色美食認證餐廳。今年縣府輔導升級，與客委會共同主辦「客家美食HAKKA FOOD餐廳輔導計畫」，結合縣內九家返鄉青年據點及認證餐廳，依照區域路線規劃出三條美食路線，讓在地人帶路出發，從產地到餐桌，品味體驗苗栗獨特的美食魅力。

縣府昨天在文化觀光局召開記者會，由惠風舞導工作室帶來精彩的客家舞蹈表演揭開序幕，縣府秘書長陳斌山、中華飲食文化基金會主任李承宇、文觀局長林彥甫等人到場參加，輔導的九家業者也端出特色美食料理或是文創商品，為三條美食路線進行宣傳。

陳斌山表示，三條美食路線各有所長，並展現出苗栗慢食、慢遊及慢活的特色，苗栗桐花季即將到來，邀請全國的遊客到苗栗來賞桐，並品嘗在地食材所烹煮出的健康美食。

林彥甫指出，九家業者規劃出三條美食路線，共分四梯次接受報名，每梯次招收名額為卅名，活動時間為四月卅日「慢活三義通霄文化行旅」走訪迴鄉有機驛站及苗栗文創認證的茅鄉炭坊，體驗古法精油煉製並於客委會認證餐廳─蒸烹派客家美食料理餐廳用餐。

五月七日及六月三日「重訪南庄舊時風華再現」走訪南庄十三間老街，聽聽Valai農創店青年返鄉的理想，再到舊時戲院改造的老金龍餐廳用餐，感受南庄新舊間迸發的活力；五月廿日「尋棗公館西湖健康行旅」到青履客及柴燒卡帕尼感受手作的溫度，再到紅棗食府品嘗紅棗入菜的獨特風味。

活動自即日起開放報名，報名費每人三百元，每梯次前五名報名者，還可獲得精美的美食餐墊組，歡迎民眾踴躍參與。