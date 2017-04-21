（中央社記者邱國強北京21日電）中國大陸湖北省武漢市一處公園裡最近設立一座蠟像館，雖以「弘揚木蘭文化」為宗旨，卻也放置許多中外名人的蠟像。但民眾反映有的像有的不像，其中「甄嬛」就像個女鬼。



中國國際廣播電台報導，武漢這座蠟像館號稱以「弘揚木蘭文化」為宗旨，館內並設置「木蘭從軍」、「木蘭榮歸故里」等主要場景以符合宗旨。



然而，除與木蘭有關的場景外，場內布置著不少中外名人的蠟像，像是歐巴馬、蒲亭、金正恩、周杰倫、孫儷、范冰冰、馬雲、超人、狼人、雷神、奧黛麗赫本、成龍、趙本山、姚明、甄子丹、麥可傑克森、梁朝偉、吳亦凡、魯豫等人。



報導指出，這些名人的蠟像吸引眾多遊客駐足合影。但不少參觀過的遊客表示，有的人物挺像，有的人物卻難以分辨出本尊究竟是誰。



報導說，還有參觀過的民眾透過微博表示，馬雲的蠟像明顯比本人要帥，吳亦凡的蠟像卻醜到他本人會想哭，至於孫儷飾演的「甄嬛」，就好似女鬼了。



民眾說，這間蠟像館真的是「恐怖蠟像館」，但看完後卻和同事們笑到肚子疼，參觀的全程都是「我猜、我猜、我猜猜猜」的節奏。1060421