（中央社記者張謙香港21日電）有關中國大陸建造095型潛艇的消息近日再次見報，而先前有專家指出，095型潛艇專門獵殺航空母艦和核子潛艇，技術先進。



根據大陸官方新華社旗下的參考消息網，美國大眾科學月刊網站19日報導，在渤船重工的新工廠裡，設備安裝工作已進入收尾階段，工廠今年即將投產。



據轉述，渤船重工是大陸唯一的核子動力潛艇製造商，廠房可建造下一代096型彈道飛彈核子潛艇，而今年稍晚，工廠將開始建造首艘095型攻擊型核子潛艇。



有關095型潛艇的消息，香港軍事評論員梁國樑去年10月底接受中央社訪問時曾說，大陸正在葫蘆島渤海造船廠新廠房建造最先進的潛艇，型號為95的「隋級」和96的「唐級」。



他指出，渤海造船廠是大陸唯一建造核子潛艇的船廠。船廠前幾年依山傍水圍建了一個全新大型港灣，專為打造隋、唐級核子潛艇而建的全新大型廠房便在上面。



梁國樑今天接受訪問時說，新廠房獨特之處是有隱身能力。所謂「隱身」並不是看不見廠房，而是有專門反制設施，使衛星和雷達不能探測到廠房內的情形。



新廠房另一獨特之處，是室內寬大的核子潛艇建造平台可以升降。



核子潛艇建成後，船臺連潛艇下沉到乾船塢底部，然後放水入塢，潛艇便可駛出乾船塢，潛行進入外面的港灣，全程都在水下，外界無從知其廬山真面目。



根據梁國樑去年的介紹，上述兩種新型潛艇正在建造中，相信2年後將可下水；新廠房可同時建造2艘核子潛艇，每2年可生產2至3艘。



他說，隋級為攻擊型核子潛艇，唐級為戰略型核子潛艇，隋級至少要比肩美國維吉尼亞級攻擊型核子潛艇，唐級則比美國俄亥俄級戰略核子潛艇有所超越。



他說，累積過去38年的經驗，大陸在大功率反應爐技術、超大直徑耐壓殼體製造技術、聲納監測技術和潛艇靜音技術均有飛躍性的發展。



此外，射程1.5萬公里的巨浪3潛射型洲際彈道飛彈已開發成功，為隋、唐級建造打下堅實的基礎。



具體性能而言，隋級將一破傳統，改用單殼體設計。單殼體濕表面積少、航行阻力小、噪音低，裝配四代大功率反應爐，噴水式推進，水下最大航速可達35節。



據指出，從上述指標看，隋級是專為獵殺核子動力航空母艦、核子潛艇而設計的。



在武器方面，隋級前端裝備6具533毫米重型魚雷發射管，可裝備大陸目前最先進的魚11魚雷。據說，魚11相當先進，採用尾流歸向導引發動攻擊。



隋級還有8具飛彈垂直發射管，可以發射反艦飛彈、巡弋飛彈和防空飛彈，以反制敵方反潛力量的狙擊。



根據百度資料，渤海造船廠已改名渤船重工，位於遼寧葫蘆島市龍港區，為大陸最大造船廠之一。1060421